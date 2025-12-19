https://ria.ru/20251219/putin-2063205958.html
Свыше 400 тысяч человек заключили контракты с ВС в 2025 году, заявил Путин
Свыше 400 тысяч человек заключили контракты с Вооруженными силами России в 2025 году, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2025
вооруженные силы рф
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
россия
