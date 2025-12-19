Свыше 400 тысяч человек заключили контракты с ВС в 2025 году, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 400 тысяч человек заключили контракты с Вооруженными силами России в 2025 году, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тысяч человек - 406 или 410 тысяч", - сказал президент.