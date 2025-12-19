Рейтинг@Mail.ru
13:05 19.12.2025
Белоусов лично занимается темой беспилотников, заявил Путин
Министр обороны РФ Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотников, много сделал для этого, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Белоусов лично занимается темой беспилотников, заявил Путин

Путин: Белоусов лично занимается темой дронов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотников, много сделал для этого, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу отметить и роль министра обороны - он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. В том числе, благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
18 декабря, 08:00
 
Россия Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Андрей Белоусов
 
 
