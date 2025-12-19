https://ria.ru/20251219/putin-2063205703.html
Белоусов лично занимается темой беспилотников, заявил Путин
Министр обороны РФ Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотников, много сделал для этого, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотников, много сделал для этого, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу отметить и роль министра обороны - он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. В том числе, благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.