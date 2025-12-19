Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о хороших темпах укомплектования ВС России - РИА Новости, 19.12.2025
13:04 19.12.2025 (обновлено: 13:12 19.12.2025)
Путин заявил о хороших темпах укомплектования ВС России
Путин заявил о хороших темпах укомплектования ВС России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил о хороших темпах укомплектования ВС России
Укомплектование вооруженных сил РФ идет в хорошем темпе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025
спорт, вооруженные силы рф, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Спорт, Вооруженные силы РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о хороших темпах укомплектования ВС России

Путин заявил, что укомплектование ВС России идет в хорошем темпе

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Укомплектование вооруженных сил РФ идет в хорошем темпе, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас продолжается укомплектование Вооруженных сил. И это идет в хорошем темпе и плановом порядке. У нас много желающих наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в Вооруженных силах. И добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал об интересе россиян к службе в войсках беспилотной авиации
Спорт, Вооруженные силы РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
 
 
