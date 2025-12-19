https://ria.ru/20251219/putin-2063204699.html
Путин пообещал присвоить бригаде "Ветераны" звание гвардейская
2025-12-19T13:02:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
владимир путин
россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить разведывательно-штурмовой бригаде "Ветераны" почетное наименование "гвардейская".
"Безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейской", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в ответ на просьбу присвоить бригаде "Ветераны" звание "гвардейская".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.