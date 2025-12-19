https://ria.ru/20251219/putin-2063204608.html
Россия по числу дронов превосходит противника, заявил Путин
Россия по числу дронов превосходит противника, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия по числу дронов превосходит противника, заявил Путин
Россия по числу дронов превосходит противника, заявил президент России Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:02:00+03:00
2025-12-19T13:02:00+03:00
2025-12-19T14:01:00+03:00
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_1fda3c39834c4649e43159b671431e65.jpg
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_62eb06dacbc150ea218634118038fa0f.jpg
Путин о том, как отвечает на "войну дронов" российский ВПК
Как отвечает на «войну дронов» российский ВПК и какова ситуация с насыщением передовой беспилотниками
2025-12-19T13:02
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, украина, владимир путин, видео
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Украина, Владимир Путин
Россия по числу дронов превосходит противника, заявил Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия по числу дронов превосходит противника, заявил президент России Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине.
2025-12-19T13:02
true
PT1M31S
Россия по числу дронов превосходит противника, заявил Путин
Путин: Россия по числу дронов превосходит противника