Ситуация с беспилотниками в России кардинально поменялась, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация с беспилотниками в России кардинально поменялась, это знают и на линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация с "беспилотием" у нас кардинальным образом поменялась, и это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.