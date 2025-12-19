Путин назвал бригаду "Ветераны" героическими людьми

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бригада "Ветераны" заслуживает самых высоких оценок, они героические люди, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, бригада "Ветераны" заслуживает самых высоких оценок, они просто люди героические", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.