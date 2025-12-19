https://ria.ru/20251219/putin-2063204035.html
Путин назвал бригаду "Ветераны" героическими людьми
Путин назвал бригаду "Ветераны" героическими людьми
Бригада "Ветераны" заслуживает самых высоких оценок, они героические люди, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
россия
Путин назвал бригаду "Ветераны" героическими людьми
