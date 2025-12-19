https://ria.ru/20251219/putin-2063202694.html
Путин заявил, что осведомлен о проблеме с трассой Усинск — Нарьян-Мар
Путин заявил, что осведомлен о проблеме с трассой Усинск — Нарьян-Мар
Президент России Владимир Путин сообщил, что ему известно о проблеме с состоянием трассы Усинск - Нарьян-Мар. РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил, что осведомлен о проблеме с трассой Усинск — Нарьян-Мар
