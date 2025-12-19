Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал привести в нормативное состояние трассу Усинск — Нарьян-мар
12:58 19.12.2025 (обновлено: 13:12 19.12.2025)
Путин пообещал привести в нормативное состояние трассу Усинск — Нарьян-мар
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос приведения в нормативное состояние трассы Усинск – Нарьян-Мар требует проработки на федеральном уровне и будет... РИА Новости, 19.12.2025
авто, нарьян-мар, усинск, владимир путин, россия
Авто, Нарьян-Мар, Усинск, Владимир Путин, Россия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос приведения в нормативное состояние трассы Усинск – Нарьян-Мар требует проработки на федеральном уровне и будет обсужден с правительством.
"Проблема эта известна. Действительно, выход — это передача всех участков этой трассы на федеральный уровень, потому что перед Федерацией стоит задача доведения дорог до известных стандартов. Здесь несколько важных вопросов — это и северный завоз, и безопасность на дорогах. Я обязательно переговорю с правительством и отреагируем", — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент при этом отметил, что решения по срокам и конкретным мерам должны приниматься с учетом планов развития опорной дорожной сети страны.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин оценил состояние федеральных трасс
