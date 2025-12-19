https://ria.ru/20251219/putin-2063202155.html
Путин пообещал привести в нормативное состояние трассу Усинск — Нарьян-мар
Путин пообещал привести в нормативное состояние трассу Усинск — Нарьян-мар - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пообещал привести в нормативное состояние трассу Усинск — Нарьян-мар
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос приведения в нормативное состояние трассы Усинск – Нарьян-Мар требует проработки на федеральном уровне и будет... РИА Новости, 19.12.2025
Путин пообещал привести в нормативное состояние трассу Усинск — Нарьян-мар
