Путин заявил о неизбежности возвращения российских активов за границей
12:58 19.12.2025 (обновлено: 13:06 19.12.2025)
Путин заявил о неизбежности возвращения российских активов за границей
Путин заявил о неизбежности возвращения российских активов за границей
Российские активы за границей придется отдать обратно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025
Путин заявил о неизбежности возвращения российских активов за границей

Путин: российские активы за границей придется отдать обратно

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские активы за границей придется отдать обратно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Самое главное, что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Россия будет защищать свои интересы по активам в судах, заявил Путин
