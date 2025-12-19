https://ria.ru/20251219/putin-2063201307.html
Путин оценил состояние федеральных трасс
Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
