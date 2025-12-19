https://ria.ru/20251219/putin-2063200142.html
Путин пригрозил последствиями в случае кражи российских активов
Путин пригрозил последствиями в случае кражи российских активов - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пригрозил последствиями в случае кражи российских активов
Грабеж российских активов в ЕС может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:54:00+03:00
2025-12-19T12:54:00+03:00
2025-12-19T13:06:00+03:00
евросоюз
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
евросоюз, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Евросоюз, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин пригрозил последствиями в случае кражи российских активов
Путин: грабеж российских активов может привести к фундаментальным последствиям
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Грабеж российских активов в ЕС может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка... И самое главное, чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.