Россия будет защищать свои интересы по активам в судах, заявил Путин
Россия будет защищать свои интересы в связи с попытками изъятия российских активов, прежде всего в судебном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:54:00+03:00
2025-12-19T12:54:00+03:00
2025-12-19T13:04:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
