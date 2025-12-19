Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сомнении некоторых стран в сохранности активов в Европе - РИА Новости, 19.12.2025
12:54 19.12.2025 (обновлено: 13:13 19.12.2025)
Путин рассказал о сомнении некоторых стран в сохранности активов в Европе
Путин рассказал о сомнении некоторых стран в сохранности активов в Европе
Подозрения о сохранности активов в Европе уже возникают у ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:54:00+03:00
2025-12-19T13:13:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
европа
россия
владимир путин
европа
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, европа, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Европа, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о сомнении некоторых стран в сохранности активов в Европе

Путин: у некоторых стран уже возникают подозрения о сохранности активов в Европе

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подозрения о сохранности активов в Европе уже возникают у ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Ну, прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны, да. И вот они посмотрят на то, что происходит, уже смотрят, уже у них возникают подозрения, и сомнения, и опасения", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025В миреЕвропаРоссияВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала