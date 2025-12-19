https://ria.ru/20251219/putin-2063199202.html
Путин объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС
Путин объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС - РИА Новости, 19.12.2025
Путин объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС
Выдача кредита Украине под активы России приведет к росту долговых обязательств стран ЕС, а они и так уже сталкиваются с бюджетными проблемами, заявил президент РИА Новости, 19.12.2025
Путин объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС
Путин: выдача кредита Киеву под активы РФ приведет к росту обязательств стран ЕС