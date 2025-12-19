https://ria.ru/20251219/putin-2063199115.html
Изъятие российских активов подорвет доверие к еврозоне, заявил Путин
Изъятие российских активов станет не просто ударом по имиджу, а подрывом доверия к еврозоне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
