Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин
В зоне СВО воюют сотни тысяч российских бойцов, но далеко не все из них стремятся работать в госслужбе после возвращения на "гражданку", заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:51:00+03:00
2025-12-19T12:51:00+03:00
2025-12-19T12:58:00+03:00
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин
Путин: не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению на гражданку
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В зоне СВО воюют сотни тысяч российских бойцов, но далеко не все из них стремятся работать в госслужбе после возвращения на "гражданку", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одно дело воевать, а другое дело - руководить коллективами, или руководить целыми отраслями, большими компаниями, или даже регионами, министерствами. Склонность нужна к этому, определенно. Ну, конечно. Но, послушайте, у нас сотни тысяч ребят там воюют. И не все, кстати говоря, стремятся к тому, чтобы делать вот такую карьеру на гражданке. Далеко не все", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.