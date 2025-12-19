Рейтинг@Mail.ru
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
12:51 19.12.2025 (обновлено: 12:58 19.12.2025)
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин
В зоне СВО воюют сотни тысяч российских бойцов, но далеко не все из них стремятся работать в госслужбе после возвращения на "гражданку", заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:51:00+03:00
2025-12-19T12:58:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
https://ria.ru/20251219/putin-2063198218.html
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
Не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению, заявил Путин

Путин: не все военные стремятся работать в госслужбе по возвращению на гражданку

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В зоне СВО воюют сотни тысяч российских бойцов, но далеко не все из них стремятся работать в госслужбе после возвращения на "гражданку", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одно дело воевать, а другое дело - руководить коллективами, или руководить целыми отраслями, большими компаниями, или даже регионами, министерствами. Склонность нужна к этому, определенно. Ну, конечно. Но, послушайте, у нас сотни тысяч ребят там воюют. И не все, кстати говоря, стремятся к тому, чтобы делать вот такую карьеру на гражданке. Далеко не все", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Многие ветераны СВО стали губернаторами, заявил Путин
Вчера, 12:51
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
