Многие ветераны СВО стали губернаторами, заявил Путин

Ранее глава государства рассказал, что идея создания программы "Время героев" возникла в ходе его встреч с молодыми людьми - участниками СВО. Он отметил, что они ставят правильные цели перед собой, и верно определяют, какие цели ставить перед страной как перспективные и жизнеспособные. Он добавил, что в руки этих молодых людей не страшно передать страну, необходимо оказывать им всестороннюю поддержку, объединять их и продвигать их идеи вперед.