Многие ветераны СВО стали губернаторами, заявил Путин
Многие ветераны СВО стали губернаторами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Многие ветераны СВО стали губернаторами, заявил Путин
Многие ветераны СВО стали губернаторами, работают в министерствах, администрации президента, крупных компаниях, и у них все получается, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:51:00+03:00
2025-12-19T12:51:00+03:00
2025-12-19T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
политика
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Многие ветераны СВО стали губернаторами, заявил Путин
Путин: многие ветераны СВО стали губернаторами, работают в крупных компаниях
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие ветераны СВО стали губернаторами, работают в министерствах, администрации президента, крупных компаниях, и у них все получается, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее глава государства рассказал, что идея создания программы "Время героев" возникла в ходе его встреч с молодыми людьми - участниками СВО. Он отметил, что они ставят правильные цели перед собой, и верно определяют, какие цели ставить перед страной как перспективные и жизнеспособные. Он добавил, что в руки этих молодых людей не страшно передать страну, необходимо оказывать им всестороннюю поддержку, объединять их и продвигать их идеи вперед.
"Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток, во втором потоке учатся. Многие из них уже стали и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работают в администрации президента Российской Федерации. У них всё получается", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.