Путин ответил на вопрос о работе программы "Время героев"
Программа "Время героев" работает и работает успешно, все получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
