У ЕС не получается осуществить грабеж российских активов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Евросоюза не получается осуществить грабеж российских активов, потому что последствия могут быть тяжелыми. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:51:00+03:00
2025-12-19T12:51:00+03:00
2025-12-19T13:00:00+03:00
экономика
евросоюз
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
экономика, евросоюз, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Евросоюз, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
