12:50 19.12.2025 (обновлено: 14:38 19.12.2025)
Путин назвал попытки изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путин назвал попытки изъятия российских активов в ЕС грабежом
Попытки изъятия российских активов в Евросоюзе - это даже не кража, а грабеж, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:50:00+03:00
2025-12-19T14:38:00+03:00
Новости
Путин назвал попытки изъятия российских активов в ЕС грабежом

Путин назвал попытки изъятия российских активов в Евросоюзе грабежом

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки изъятия российских активов в Евросоюзе - это даже не кража, а грабеж, заявил президент России Владимир Путин.
"Кража - это неподходящее определение. Кража - это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин о НАТО: Россию "надули", нужна надежная система безопасности в Европе
Вчера, 14:10
Один из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Павел Зарубин, задавая вопрос, сказал, что российские активы "до конца пока не украли, но все пытаются". Президент его поправил, уточнив, что кража в данном случае - неподходящее определение.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин пригрозил последствиями в случае кражи российских активов
Вчера, 12:54
 
