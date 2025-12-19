https://ria.ru/20251219/putin-2063196953.html
Государство должно поддерживать военных реализовывать себя, заявил Путин
Государство должно поддерживать военных реализовывать себя, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Государство должно поддерживать военных реализовывать себя, заявил Путин
Государство должно поддерживать военных, которые хотят реализовать себя на "гражданке", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:49:00+03:00
2025-12-19T12:49:00+03:00
2025-12-19T12:56:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063183314_0:14:3066:1739_1920x0_80_0_0_cc2d653316d082a67daa8cffc40b5d9d.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063196560.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063183314_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a728f3246cad410d13d8da5973ad9686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
Государство должно поддерживать военных реализовывать себя, заявил Путин
Путин: государство должно поддерживать военных в реализации себя на гражданке
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государство должно поддерживать военных, которые хотят реализовать себя на "гражданке", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто хочет (реализовать себя на "гражданке" после военной службы - ред.), имеет потенциал, образование, опыт или готов его получать - государство должно делать все для того, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы родины, не жалея себя", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.