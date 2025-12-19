Государство должно поддерживать военных реализовывать себя, заявил Путин

"Те, кто хочет (реализовать себя на "гражданке" после военной службы - ред.), имеет потенциал, образование, опыт или готов его получать - государство должно делать все для того, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы родины, не жалея себя", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.