Герои СВО имеют очень большой потенциал для работы на "гражданке", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о потенциале для работы на гражданке у героев СВО
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Герои СВО имеют очень большой потенциал для работы на "гражданке", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но, послушайте, у нас сотни тысяч ребят там воюют. И не все, кстати говоря, стремятся к тому, чтобы делать вот такую карьеру на "гражданке". Далеко не все, но те, кто хочет, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин
