Путин назвал создание СКИФа большим успехом

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Создание СКИФа в Новосибирске - большой успех, это даст возможность работать во многих областях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Что касается СКИФа – это действительно большой успех. Почему? Потому что это дает возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. Это очень важно, потому что это даст возможность работать в области фармацевтики, новых материалов, и так далее и так далее", - сказал Путин.