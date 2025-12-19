https://ria.ru/20251219/putin-2063196475.html
Путин назвал создание СКИФа большим успехом
Путин назвал создание СКИФа большим успехом - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал создание СКИФа большим успехом
Создание СКИФа в Новосибирске - большой успех, это даст возможность работать во многих областях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии
Путин назвал создание СКИФа большим успехом
Путин назвал создание СКИФа в Новосибирске большим успехом
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Создание СКИФа в Новосибирске - большой успех, это даст возможность работать во многих областях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Что касается СКИФа – это действительно большой успех. Почему? Потому что это дает возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. Это очень важно, потому что это даст возможность работать в области фармацевтики, новых материалов, и так далее и так далее", - сказал Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12.00 мск пятницы. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.