Путин поздравил с успехами по созданию установки СКИФ
12:48 19.12.2025 (обновлено: 13:03 19.12.2025)
Путин поздравил с успехами по созданию установки СКИФ
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
новосибирская область
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин, новосибирская область
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин, Новосибирская область
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с успехами работы по созданию "Сибирского кольцевого источника фотонов" (СКИФ) в Новосибирской области, отметив, что это хорошая новость для всех участников процесса.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Это хорошая новость (запуск установки "СКИФ" – ред.) и приятная для всех участников этого процесса", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Также президент в ходе прямой линии поздравил всех причастных к созданию "СКИФа", отметив, что "это безусловный успех".
Начало сборки оборудования большого кольца ЦКП СКИФ в наукограде Кольцово Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025РоссияВладимир ПутинНовосибирская область
 
 
Заголовок открываемого материала