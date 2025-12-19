https://ria.ru/20251219/putin-2063196072.html
Путин поздравил с успехами по созданию установки СКИФ
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с успехами работы по созданию "Сибирского кольцевого источника фотонов" (СКИФ) в Новосибирской области, отметив, что это хорошая новость для всех участников процесса.
"Это хорошая новость (запуск установки "СКИФ" – ред.) и приятная для всех участников этого процесса", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Также президент в ходе прямой линии поздравил всех причастных к созданию "СКИФа", отметив, что "это безусловный успех".