Многие ученые возвращаются на Родину из-за рубежа, в том числе из-за переживаний за детей во время жизни за границей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:45:00+03:00
2025-12-19T12:45:00+03:00
2025-12-19T12:55:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
Многие ученые возвращаются на Родину из-за рубежа, заявил Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие ученые возвращаются на Родину из-за рубежа, в том числе из-за переживаний за детей во время жизни за границей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Более того, многие (ученые - ред.) возвращаются. Я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на Родину, в Россию
. Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают. На вопрос "почему вернулись?". Ну, во-первых, здесь лабораторная база, создаются возможности. Но одна из главных причин - "переживаем за наших детей, посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможным", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин
.