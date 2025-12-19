Рейтинг@Mail.ru
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 19.12.2025 (обновлено: 13:03 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063191074.html
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин
РФ удалось завершить работу по созданию установки Скиф, несмотря на задержки связанные с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:44:00+03:00
2025-12-19T13:03:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054924323_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_22328c06ad6a4d58004b97ae10440e2e.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063196475.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063194693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054924323_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b4ee80e3009fdb78b6d6797076e35d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин

Путин: РФ смогла завершить создание установки СКИФ, несмотря на санкции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНачало сборки оборудования большого кольца ЦКП "СКИФ" в наукограде Кольцово Новосибирской области
Начало сборки оборудования большого кольца ЦКП СКИФ в наукограде Кольцово Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Начало сборки оборудования большого кольца ЦКП "СКИФ" в наукограде Кольцово Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ удалось завершить работу по созданию установки Скиф, несмотря на задержки связанные с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И тогда коллеги из Сибирского отделения Академии наук, Институт ядерной физики, поставили вопрос о необходимости создания Скифа, установки-ускорителя. И действительно были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин назвал создание СКИФа большим успехом
Вчера, 12:49
Президент напомнил, что инициатива по созданию установки была выдвинута учеными Сибирского отделения РАН и Института ядерной физики в ходе заседания Совета по науке при президенте РФ, которое проходило в Новосибирске в 2018 году. По его словам, в ходе реализации проекта возникали задержки, в том числе из-за санкционных ограничений, однако работу удалось довести до завершения.
Путин отметил, что установка СКИФ позволит проводить исследования различного профиля.
"Это возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. Это очень важно", - подчеркнул президент.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Начало сборки оборудования большого кольца ЦКП СКИФ в наукограде Кольцово Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ
Вчера, 12:46
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала