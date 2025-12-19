России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ удалось завершить работу по созданию установки Скиф, несмотря на задержки связанные с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И тогда коллеги из Сибирского отделения Академии наук, Институт ядерной физики, поставили вопрос о необходимости создания Скифа, установки-ускорителя. И действительно были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.

Президент напомнил, что инициатива по созданию установки была выдвинута учеными Сибирского отделения РАН и Института ядерной физики в ходе заседания Совета по науке при президенте РФ, которое проходило в Новосибирске в 2018 году. По его словам, в ходе реализации проекта возникали задержки, в том числе из-за санкционных ограничений, однако работу удалось довести до завершения.

Путин отметил, что установка СКИФ позволит проводить исследования различного профиля.

"Это возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. Это очень важно", - подчеркнул президент.