https://ria.ru/20251219/putin-2063191074.html
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин
РФ удалось завершить работу по созданию установки Скиф, несмотря на задержки связанные с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:44:00+03:00
2025-12-19T12:44:00+03:00
2025-12-19T13:03:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054924323_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_22328c06ad6a4d58004b97ae10440e2e.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063196475.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063194693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054924323_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b4ee80e3009fdb78b6d6797076e35d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин
Путин: РФ смогла завершить создание установки СКИФ, несмотря на санкции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ удалось завершить работу по созданию установки Скиф, несмотря на задержки связанные с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И тогда коллеги из Сибирского отделения Академии наук, Институт ядерной физики, поставили вопрос о необходимости создания Скифа, установки-ускорителя. И действительно были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Президент напомнил, что инициатива по созданию установки была выдвинута учеными Сибирского отделения РАН и Института ядерной физики в ходе заседания Совета по науке при президенте РФ, которое проходило в Новосибирске в 2018 году. По его словам, в ходе реализации проекта возникали задержки, в том числе из-за санкционных ограничений, однако работу удалось довести до завершения.
Путин отметил, что установка СКИФ позволит проводить исследования различного профиля.
"Это возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. Это очень важно", - подчеркнул президент.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.