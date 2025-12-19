Рост реальных зарплат за год составит 4,5 процента, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рост реальных зарплат в РФ по итогам 2025 года составит 4,5%, заявил президент России Владимир Путин.

"Реальная заработная плата - то есть за вычетом инфляции - ее рост составит 4,5%", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.