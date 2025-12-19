https://ria.ru/20251219/putin-2063190546.html
Путин назвал рост производительности труда в 2025 году скромным
Президент РФ Владимир Путин назвал скромным рост производительности труда в России в 2025 году. РИА Новости, 19.12.2025
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
