https://ria.ru/20251219/putin-2063189560.html
Путин отметил хорошие темпы роста реальных зарплат
Путин отметил хорошие темпы роста реальных зарплат - РИА Новости, 19.12.2025
Путин отметил хорошие темпы роста реальных зарплат
России удается сохранять хорошие темпы роста реальных зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:42:00+03:00
2025-12-19T12:42:00+03:00
2025-12-19T12:42:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063187388_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_f300bbcadb2e3c28837db5c1dc5e7547.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063187670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063187388_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_fe07e98c0ae224d9615113298ccce33c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин отметил хорошие темпы роста реальных зарплат
Путин заявил о сохранении хороших темпов роста реальных зарплат