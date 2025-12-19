России удастся выполнять социальные обязательства, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и безусловно обеспечить потребности вооруженных сил", - заявил он.