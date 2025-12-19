https://ria.ru/20251219/putin-2063187188.html
России удастся выполнять социальные обязательства, заявил Путин
России удастся выполнять социальные обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
России удастся выполнять социальные обязательства, заявил Путин
России в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:39:00+03:00
2025-12-19T12:39:00+03:00
2025-12-19T12:51:00+03:00
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063180703_0:0:6714:3777_1920x0_80_0_0_8dead1be795c67bcd19b8002d1c9797c.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063196560.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063179635_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_2b5f5aa0e10f0b270bd46184719e9bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество, владимир путин
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество, Владимир Путин
России удастся выполнять социальные обязательства, заявил Путин
Путин: РФ в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства