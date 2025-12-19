https://ria.ru/20251219/putin-2063186538.html
Госдолг не должен подниматься выше 20 процентов ВВП, заявил Путин
Госдолг не должен подниматься выше 20 процентов ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Госдолг не должен подниматься выше 20 процентов ВВП, заявил Путин
Государственный долг России в течение ближайших трех лет не должен подниматься выше 20% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:38:00+03:00
2025-12-19T12:38:00+03:00
2025-12-19T12:46:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063185839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_725f647929ab286e5430e0dec54a6755.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063190964.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063185839_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0ef6397980e34ee90245192ce0f69779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Госдолг не должен подниматься выше 20 процентов ВВП, заявил Путин
Путин: госдолг в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься выше 20% ВВП