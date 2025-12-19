Правительству удалось сбалансировать бюджет, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, заявил президент России Владимир Путин.

"Надо отдать должное правительству, они провели большую работу. Удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.