Правительству удалось сбалансировать бюджет, заявил Путин
Правительству удалось сбалансировать бюджет, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Правительству удалось сбалансировать бюджет, заявил Путин
Правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, заявил президент России Владимир Путин.
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
россия
Новости
Путин показал таблицу с последними данными по экономике
Путин показал всем табличку с последними данными по экономике
Правительству удалось сбалансировать бюджет, заявил Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, заявил президент России Владимир Путин.
Правительству удалось сбалансировать бюджет, заявил Путин
Путин: правительству удалось сбалансировать бюджет