Путин озвучил прогноз по снижению дефицита бюджета
Путин озвучил прогноз по снижению дефицита бюджета
Путин озвучил прогноз по снижению дефицита бюджета
19.12.2025
россия
Путин о показателях и перспективах экономики в 2026 году
С какими показателями российская экономика встречает 2026 год и каковы её перспективы – отвечает Президент
Путин озвучил прогноз по снижению дефицита бюджета
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.
"Дефицит федерального бюджета - 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.