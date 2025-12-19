Рейтинг@Mail.ru
12:38 19.12.2025 (обновлено: 15:13 19.12.2025)
Путин озвучил прогноз по снижению дефицита бюджета
Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.
"Дефицит федерального бюджета - 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
