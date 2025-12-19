Путин озвучил прогноз по снижению дефицита бюджета

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.

"Дефицит федерального бюджета - 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.