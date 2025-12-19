https://ria.ru/20251219/putin-2063185685.html
Путин оценил уровень государственного долга России
Путин оценил уровень государственного долга России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин оценил уровень государственного долга России
Государственный долг России является одним из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия
Путин оценил уровень государственного долга России
Путин: госдолг РФ сейчас один из самых низких среди развитых экономик
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственный долг России является одним из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик. Вчера с коллегами считали, он где-то 17,7%", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.