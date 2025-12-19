https://ria.ru/20251219/putin-2063184645.html
Путин рассказал о росте производства сельхозпродукции в 2025 году
Производство сельскохозяйственной продукции в России выросло на 3,3% в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:36:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
экономика
владимир путин
россия
россия
Новости
ru-RU
итоги года с владимиром путиным — 2025, экономика, владимир путин, россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Производство сельскохозяйственной продукции в России выросло на 3,3% в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.