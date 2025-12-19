https://ria.ru/20251219/putin-2063184297.html
Путин рассказал о задаче по снижению инфляции
Путин рассказал о задаче по снижению инфляции - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о задаче по снижению инфляции
Задачу снизить инфляцию в РФ уже удается решать, к концу года она будет 5,7-5,8%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия
Путин рассказал о задаче по снижению инфляции
Путин: инфляция в РФ к концу года будет на уровне 5,7-5,8%