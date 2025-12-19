https://ria.ru/20251219/putin-2063184205.html
Путин объяснил необходимость снижения темпов экономического роста
Путин объяснил необходимость снижения темпов экономического роста - РИА Новости, 19.12.2025
Путин объяснил необходимость снижения темпов экономического роста
Снижение темпов экономического роста - сознательный шаг ради сохранения качества экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:35:00+03:00
2025-12-19T12:35:00+03:00
2025-12-19T12:41:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063183314_0:14:3066:1739_1920x0_80_0_0_cc2d653316d082a67daa8cffc40b5d9d.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063186538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063183314_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a728f3246cad410d13d8da5973ad9686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин объяснил необходимость снижения темпов экономического роста
Путин назвал снижение темпов экономического роста сознательным шагом
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Снижение темпов экономического роста - сознательный шаг ради сохранения качества экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Снижение темпов экономического роста - это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.