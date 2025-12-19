https://ria.ru/20251219/putin-2063183482.html
Путин рассказал о потерях стратегических резервов Киева
Путин рассказал о потерях стратегических резервов Киева
Киев понес очень серьезные потери стратегических резервов в результате эффективных действий ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
