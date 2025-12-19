https://ria.ru/20251219/putin-2063183157.html
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт
Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать Киев завершать конфликт мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:33:00+03:00
2025-12-19T12:33:00+03:00
2025-12-19T12:49:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
в мире
киев
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063180703_0:0:6714:3777_1920x0_80_0_0_8dead1be795c67bcd19b8002d1c9797c.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063194380.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063179635_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_2b5f5aa0e10f0b270bd46184719e9bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, в мире, киев, россия, владимир путин
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт
Путин: исчерпание резервов ВСУ должно заставить Украину мирно завершить конфликт