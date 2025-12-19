Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт - РИА Новости, 19.12.2025
12:33 19.12.2025 (обновлено: 12:49 19.12.2025)
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт
Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать Киев завершать конфликт мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
украина
вооруженные силы украины
в мире
киев
россия
владимир путин
украина, вооруженные силы украины, в мире, киев, россия, владимир путин
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что должно заставить Украину мирно завершить конфликт

Путин: исчерпание резервов ВСУ должно заставить Украину мирно завершить конфликт

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать Киев завершать конфликт мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проблема для него (противника – ред.) еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
УкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреКиевРоссияВладимир Путин
 
 
