Путин указал на неожиданную деталь на фото Зеленского из Купянска - РИА Новости, 19.12.2025
12:33 19.12.2025 (обновлено: 12:47 19.12.2025)
Путин указал на неожиданную деталь на фото Зеленского из Купянска
Стела с названием "Купянск" выглядит сейчас совершенно иначе, заявил президент России Владимир Путин, говоря о фотографии Владимира Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стела с названием "Купянск" выглядит сейчас совершенно иначе, заявил президент России Владимир Путин, говоря о фотографии Владимира Зеленского.
Зеленский ранее опубликовал фотографию у стеллы с названием "Купянск". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что селфи Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске является очередной постановочной акцией, чтобы пустить пыль в глаза зарубежным спонсорам Киева.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит", - сказал Путин в ходе прямой линии, комментируя фотографию Зеленского.
Ранее на совещании по ситуации в зоне СВО начальник Генерального штаба МО РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином дворе, где проходит прямая линия, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.
