Путин назвал Зеленского талантливым артистом
Путин назвал Зеленского талантливым артистом - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал Зеленского талантливым артистом
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал Владимира Зеленского талантливым артистом. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
россия
2025
Новости
Путин назвал Зеленского талантливым артистом
Путин назвал Зеленского талантливым артистом
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин