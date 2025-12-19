https://ria.ru/20251219/putin-2063178831.html
Путин пригласил командира штурмовиков, бравших Северск, на прямую линию
Путин пригласил командира штурмовиков, бравших Северск, на прямую линию - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пригласил командира штурмовиков, бравших Северск, на прямую линию
Президент РФ Владимир Путин Путин пригласил командира штурмовой группы, бравшей Северск, на прямую линию. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин Путин пригласил командира штурмовой группы, бравшей Северск, на прямую линию.
Глава государства рассказал, что после совещания в министерстве обороны, где прошло награждение российских бойцов, принимавших участие в освобождении Северска
, попросил приехать в Кремль и рассказать коллегам о текущей ситуации командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старшего лейтенанта министерства обороны РФ Нарана Очир-Горяева.
"Попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать, хотел с ним просто побеседовать по текущим вопросам... когда он вышел, мне мои коллеги говорят, послушайте, а можно его пригласить на прямую линию? Я говорю, ну не знаю, вы с ним поговорите, захочет или нет время терять. У него отпуск небольшой. Ну, позвонили ему, он согласился. Вот он, Наран Алексеевич", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Военный поделился, что он родом из Калмыкии
, начинал с освобождения Соледара в ДНР
и прошел путь от штурмовика до командира штурмовой роты.
"Наран Алексеевич скромничает - он начинал простым водителем. А сейчас он командует штурмовой ротой. У него в подчинении более 80 человек. И он Герой Российской Федерации", - отметил Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.