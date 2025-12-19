Путин пригласил командира штурмовиков, бравших Северск, на прямую линию

"Попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать, хотел с ним просто побеседовать по текущим вопросам... когда он вышел, мне мои коллеги говорят, послушайте, а можно его пригласить на прямую линию? Я говорю, ну не знаю, вы с ним поговорите, захочет или нет время терять. У него отпуск небольшой. Ну, позвонили ему, он согласился. Вот он, Наран Алексеевич", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.