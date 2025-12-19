Рейтинг@Mail.ru
12:26 19.12.2025 (обновлено: 13:19 19.12.2025)
Путин пригласил командира штурмовиков, бравших Северск, на прямую линию
Путин пригласил командира штурмовиков, бравших Северск, на прямую линию
итоги года с владимиром путиным — 2025
северск
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025, северск, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Северск, Россия, Владимир Путин
Путин пригласил командира штурмовиков, бравших Северск, на прямую линию

Наран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин Путин пригласил командира штурмовой группы, бравшей Северск, на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Глава государства рассказал, что после совещания в министерстве обороны, где прошло награждение российских бойцов, принимавших участие в освобождении Северска, попросил приехать в Кремль и рассказать коллегам о текущей ситуации командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старшего лейтенанта министерства обороны РФ Нарана Очир-Горяева.
"Попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать, хотел с ним просто побеседовать по текущим вопросам... когда он вышел, мне мои коллеги говорят, послушайте, а можно его пригласить на прямую линию? Я говорю, ну не знаю, вы с ним поговорите, захочет или нет время терять. У него отпуск небольшой. Ну, позвонили ему, он согласился. Вот он, Наран Алексеевич", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Военный поделился, что он родом из Калмыкии, начинал с освобождения Соледара в ДНР и прошел путь от штурмовика до командира штурмовой роты.
"Наран Алексеевич скромничает - он начинал простым водителем. А сейчас он командует штурмовой ротой. У него в подчинении более 80 человек. И он Герой Российской Федерации", - отметил Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025СеверскРоссияВладимир Путин
 
 
