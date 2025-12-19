Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль

"Я приехал на работу, в Кремль, и попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать, просто хотел с ним побеседовать по текущим вопросам, я так иногда делаю, когда есть такая возможность", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, упоминая командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6 отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии Южного военного округа, старшего лейтенанта Очир-Горяева Нарана.