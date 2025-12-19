https://ria.ru/20251219/putin-2063176999.html
Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль
Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию на фронте. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:24:00+03:00
2025-12-19T12:24:00+03:00
2025-12-19T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063175136_0:1:3070:1728_1920x0_80_0_0_836b76dfb247a809616e43f79f1add08.jpg
https://ria.ru/20251219/vsu-2063183016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063175136_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b8b19bc6bd593562210512cad6168d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль
Путин иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить ситуацию на фронте
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию на фронте.
"Я приехал на работу, в Кремль, и попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать, просто хотел с ним побеседовать по текущим вопросам, я так иногда делаю, когда есть такая возможность", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, упоминая командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6 отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии Южного военного округа, старшего лейтенанта Очир-Горяева Нарана.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.