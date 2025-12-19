Рейтинг@Mail.ru
12:24 19.12.2025
До конца года армия добьется новых успехов на линии фронта, уверен Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что до конца года российская армия добьется новых успехов на линии фронта. РИА Новости, 19.12.2025
До конца года армия добьется новых успехов на линии фронта, уверен Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что до конца года российская армия добьется новых успехов на линии фронта.
"Уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Обстановка в Северске стабильная, рассказал командир штурмовой группы
