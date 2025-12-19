https://ria.ru/20251219/putin-2063176314.html
Перед ВС России стоит задача ликвидировать ВСУ у реки Оскол, заявил Путин
Перед ВС России стоит задача ликвидировать ВСУ у реки Оскол, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Перед ВС России стоит задача ликвидировать ВСУ у реки Оскол, заявил Путин
Российские войска контролируют Купянск, перед ними стоит важная задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
