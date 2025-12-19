https://ria.ru/20251219/putin-2063175917.html
Путин рассказал о положении ВСУ в Димитрове
Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник в Димитрове не получил команды сложить оружие и пытается выйти из окружения маленькими группами. РИА Новости, 19.12.2025
