Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска
Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска
Президент РФ Владимир Путин назвал город Красноармейск хорошим плацдармом для дальнейших наступательных операций. РИА Новости, 19.12.2025
красноармейск
Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска
Путин назвал Красноармейск важным плацдармом для дальнейшего наступления