Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 19.12.2025 (обновлено: 14:11 19.12.2025)
Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска
Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска
Президент РФ Владимир Путин назвал город Красноармейск хорошим плацдармом для дальнейших наступательных операций. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
красноармейск
красноармейск, вооруженные силы рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о значении освобождения Красноармейска

Путин назвал Красноармейск важным плацдармом для дальнейшего наступления

© РИА Новости / Александр Харченко
Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР
Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал город Красноармейск хорошим плацдармом для дальнейших наступательных операций.
"Это (Красноармейск – ред.) очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Специальная военная операция на Украине
Красноармейск
Вооруженные силы РФ
Владимир Путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
