Путин рассказал о создаваемых ВС России зонах безопасности
Путин рассказал о создаваемых ВС России зонах безопасности - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о создаваемых ВС России зонах безопасности
Вооруженные силы РФ создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:21:00+03:00
2025-12-19T12:21:00+03:00
2025-12-19T12:28:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
харьковская область
россия
волчанск
харьковская область
россия
волчанск
