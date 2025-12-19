Рейтинг@Mail.ru
12:21 19.12.2025 (обновлено: 12:28 19.12.2025)
Путин рассказал о создаваемых ВС России зонах безопасности
Путин рассказал о создаваемых ВС России зонах безопасности
Вооруженные силы РФ создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о создаваемых ВС России зонах безопасности

Путин: ВС РФ создают зоны безопасности на сумском направлении

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области, сообщил президент России Владимир Путин.
"Создаются зоны безопасности: на сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин рассказал о положении ВСУ в Димитрове
