МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 50% города Гуляйполе находятся под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас, вы знаете, бои идут в городе Гуляйполе. Город разбит рекой на две части. Основная часть находится на правом берегу реки. Наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50% города - под нашим контролем", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
22 июня 2022, 17:18